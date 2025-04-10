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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: 1 - Kocaelispor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 1 - Kocaelispor: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Markao, Oğulcan Çağlayan, Rigoberto Rivas ve Ryan Mendes'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Kocaelispor, puanını 66'ya yükseltti ve en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde yer alıyor. Adanaspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:22
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Kocaelispor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4'te Markao, 35'te Oğulcan Çağlayan, 44'te Rigoberto Rivas ve 90+2. dakikada penaltıdan dönen topu tamamlayan Ryan Mendes attı. Ev sahibinin tek golünü ise 49. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti.

        Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 66'ya yükselterek en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'e 7 puan fark atarken, Adanaspor ise 27 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Kocaelispor, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada taç çizgisinde topu alan Isaac Mendes'in ortasında Markao kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        35. dakikada sol kanattan Samet Yalçın'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

        44. dakikada atılan uzun topta Mendes'in kafayla indirdiği topla buluşan Rigoberto Rivas meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

        47. dakikada ceza sahasında topa yükselen Oğulcan eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

        49. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Candeias vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

        87. dakikada Mendes ceza sahası içinde Fatih’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

        90. dakikada Mendes'in penaltı vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı. Ancak kaleci Korcan çizginin önünde olduğu gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verildi.

        90+2. dakikada tekrar topun başına geçen Mendes'in şutunda kaleci Korcan topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mendes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

        Karşılaşma Kocaelispor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Süleyman Koç (Orkan Çınar dk. 85), Fatih Kurucuk, Isaac Donkor, Oğuzhan Matur (Yasin Midiliç dk. 68), Loret Sadiku (Cem Güzelbay dk. 46), Elias Durmaz, Candeias, Andrei Virgil (Feyzi Yıldırım dk. 68), Amadou Ciss, Sokol Çikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 73)

        Yedekler: Muhammet Emin Çelik, Hıdır Aytekin, Hasan Hatipoğlu, Doğukan Emeksiz, Burhan Tuzun

        Teknik Direktör: Hakan Keleş

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cihan, Pedro Moreira (Tarkan Serbest dk. 90+5), Rigoberto Rivas (Yusuf Cihat Çelik dk. 90+4), Josip Vukovic (Mesut Can Tunalı dk.84), Samet Yalçın, Ryan Mendes (Barış Alıcı dk. 90+4), Markao (Oğulcan Çağlayan dk.30)

        Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik, Onur Öztonga

        Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

        Goller: Candeias (dk. 49 pen.) (Adanaspor), Markao (dk.5), Oğulcan Çağlayan (dk. 35), Rigoberto Rivas (dk. 44), Isaac Mendes (dk.90+2 pen) (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Oğuzhan Matur, Korcan Çelikay (Adanaspor), Isaac Mendes, Muharrem Cihan (Kocaelispor)

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