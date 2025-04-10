Adanaspor: 1 - Kocaelispor: 4 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Markao, Oğulcan Çağlayan, Rigoberto Rivas ve Ryan Mendes'in golleriyle galibiyete ulaşan lider Kocaelispor, puanını 66'ya yükseltti ve en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde yer alıyor. Adanaspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 10.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:22 facebook

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