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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Adanaspor Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer etti - Futbol Haberleri

        Adanaspor Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Chelsea forması giyen Romelu Lukaku'nun kardeşi olan 29 yaşında Belçika Milli takım oyuncusu sol bek Jordan Lukaku'yu transfer etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:47
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        Romelu Lukaku'nun kardeşi 1. Lig'de!
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        Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “İspanya Ligi takımlarından SD Ponferradina’da forma giyen Belçika Milli takım oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Jordan Lukaku ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.

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