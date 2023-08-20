Adanaspor Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Chelsea forması giyen Romelu Lukaku'nun kardeşi olan 29 yaşında Belçika Milli takım oyuncusu sol bek Jordan Lukaku'yu transfer etti
Giriş: 20.08.2023 - 16:47
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “İspanya Ligi takımlarından SD Ponferradina’da forma giyen Belçika Milli takım oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Jordan Lukaku ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.