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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Ahmedinejad'ın adaylık başvurusuna veto!
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Adaylık başvurusu reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: "Beni hangi nedenle veto ettiniz?"

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı için yaptığı adaylık başvurusunun veto edilmesini eleştirerek, "Tek taraflı belirlenmiş bir listeyi halka sundular ve bu toplumda genel bir kafa karışıklığına yol açtı. Beni hangi nedenle veto ettiniz?" dedi.

SON DAKİKA! Ahmedinejad'ın adaylık başvurusuna veto!
Ahmedinejad'ın adaylık başvurusuna veto!
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AA

Yayınladığı videolu mesajda halkın gönderdiği mektuplar ve bizzat kendisini ziyarete gelerek aday olması talebinde bulunduklarını aktaran Ahmedinejad, halkın geniş çevrelerinden gelen çağrılara kulak vererek kayıt yaptırdığını söyledi.

Daha önce de hiçbir delil sunulmadan adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edildiğini ancak ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve halka olan saygısından dolayı sessiz kaldığını belirten Ahmedinejad, "Bu kez halkın talebi üzerine kayıt yaptırdım ve buradaki temel faktör milletin isteğidir. Veto edilmem halinde kesinlikle seçimlere katılmayacağımı, onu resmi olarak tanımayacağımı ve kimseyi desteklemeyeceğimi ilan ettim." diye konuştu.

"TEK TARAFLI BİR LİSTEYİ HALKA SUNDULAR"

Birçok adayla birlikte kendisini de veto ettiklerini dile getiren Ahmedinejad, şöyle devam etti:

"Tek taraflı belirlenmiş bir listeyi halka sundular ve bu toplumda genel bir kafa karışıklığına yol açtı. Beni hangi nedenle veto ettiniz? Ülkenin idaresi 2 defa halkın büyük kesiminin desteğiyle bana teslim edildi. Bunu istismar ettim mi? Bu konuda kusur işledim mi? Görevimi yerine getirmede ihmalkar davrandım mı? Halkın hukukunu savunmada taviz verdim mi?"

Ülkenin kendisinin zamanında her alanda ilerlediğini savunan Ahmedinejad, "Neden veto edildim? Görev yaparken yolsuzluk mu yaptım? Bugün yapılan şey İran halkına en büyük zulüm ve hakarettir. Bu Anayasa'yı ihlal etmektir ve buna karşı duracağım. Televizyonda benim de katılacağım bir programda neden veto ettiklerini delil ve belgelerle açıklasınlar. Cevap versinler ve halk bunun kararını versin. Siz halkın yerine karar aldınız. Bu halka büyük bir zulümdür, halkı birçok sahneden dışarı atmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE KENDİNİ HALKTAN BÜYÜK GÖRMESİN"

Karar alıcıların Anayasa'ya bağlı kalmaları çağrısında bulunan Ahmedinejad, "Halkın iradesinin ülke yönetiminde hakim olmasına izin versinler. Kimse kendini halktan büyük görmesin." dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK'nin 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cephe'den kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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