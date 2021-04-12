Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğretmeni ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi. Peki Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? İşte detaylar...

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan Bakan Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıkladı.

Selçuk, “25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.