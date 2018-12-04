Biz iki gazeteci yazar, milletvekilleri ve diplomatlardan oluşan heyetteki hemen herkesin ilk duymak istediği yanıt olduğunu söyleyebilirim.

Aslında hepsi her şeyi biliyor ama kendisinden yine de bir teyit almak istiyor…

Durum böyle olunca iş bize düştü, tabi duayenim olarak da Yavuz Ağabeye (Donat)…

Önce resmi ziyarette bulunmak i çin gitmekte olduğu Çin’in Başkenti Pekin’e kadar sürecek 8.5 saatlik yolculuğun herhangi bir aşamasında kısa süreliğine sohbeti önerdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Daha erken, durun bakalım” deyip, “Daha yeni başlıyoruz ne konuşacağız?” diyerek esprisi ile geçiştirmeye çalıştı.

“Adaylık, protokol, ilçe belediye başkan adayları” diye sıraladığımız anda da yanımızdan uzaklaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili bir cümlesinin olup olmadığını bir kez daha sorduk.

Yanıtı kısa ve net oldu:

“Allah hayırlısını versin…”

Cümlenin vurgusundan, çevresindekilerin yaklaşımından yola çıkarak şunu net söyleyebilirim ki adaylık konusunda Binali Yıldırım açısından tartışmaya mahal bırakacak bir şey kalmamış; adaylığı kesin…

AÇIKLAMA TARİHİ

Ancak adaylık açıklamasının ne zaman yapılacağına ilişkin takvim henüz kesinleşmemiş.

Zaten daha önce Başbakan olarak, sonrasında da TBMM Başkanı sıfatı ile gerçekleştirmeyi planladığı Çin gezisinin ardından Kırgızistan’a da resmi ziyaretini tamamlayacak.

Hemen ardından da İran’ın Başkenti Tahran’a geçip, Türkiye, Afganistan, Çin, İran, Pakistan ve Rusya’nın katılımıyla ikincisi yapılacak “Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi II. Parlamento Başkanları Konferansı”na katılacak…

Ankara’ya cumartesi gece dönecek.

Bu da gösteriyor ki, gelecek haftadan önce adaylık açıklaması şu aşamada söz konusu değil.

VIP’TEKİ GÖRÜNTÜ…

Biz bunları konuşurken, milletvekillerinden biri hafta sonu Binali Yıldırım’ın İstanbul Havalimanı VIP’ten Ankara’ya uğurlanmasına tanık olduğunu belirtip ekledi:

“İstanbul ilçelerine aday olmak isteyen ne kadar kişi varsa havalimanına Binali Bey'i (Yıldırım) uğurlamak için gelmişti. Bu bile herhangi bir pürüz veya problemin kalmadığının, tek belirleyicinin Binali Bey olduğunun göstergesi. Sayın Erdoğan işareti verdikten sonra her şey hizaya gelmiş…”

KİM NEREDE?

İttifak konusunda da bir problem olacağını kimse sanmıyor.

Daha önce MHP lideri Bahçeli’nin açıkladığı yerlerdeki adaylarının devam etmesi konusunda AK Parti’de de ağırlıklı bir görüş var.

Bununla birlikte bazı yerler için yeniden kamuoyu yoklaması yapılmış, bir daha gözden geçirmenin faydası üzerinde durulmuş…

GİYİLEN TEKNOLOJİ

Uçakta bunlar üzerinde sohbet ederek geldiğimiz Pekin’de ilk gittiğimiz yer dünyanın sayılı markalarının cep telefonu, televizyon ve elektronik cihazlarına ekran üreten Çin’in geçen yıl 15 milyar dolar ciro yapan şirketi BOE’ye gittik.

Şirketin adının Çincedeki karşılığı, “En iyi önder” demekmiş…

Önce eğilip bükülebilen, hatta kesilebilir niteliğe sahip sıvı kristal ekranın nasıl yapıldığını aşamalarıyla anlattılar.

GÖRÜNÜRDE TEK İÇİ YOK

Ardından ürettikleri cep telefonu ekranlarına elips veya yuvarlak şekil vererek elastik hale getirdiklerini örnekleriyle gösterdiler.

Ardından da fabrikayı gezdirdiler…

Zaten heyeti şoka uğratan an da o sırada yaşandı.

Çünkü dev fabrikada çalışan 2-3 işçi görüyordu; oysa ekranlar ardı ardına banttan çıkıp, gideceği yere doğru yol alıyordu.

Hem de Türkiye henüz 4K ekran uygulamasına geçmemişken, bize de nasıl bir görüntü kalitesi olduğunu gösterdikleri 8K ekranlar…

Etkileyiciydi, gelecekte teknolojinin nasıl giyilir hale geleceğinin şovu gibiydi…

GELİŞEN İLİŞKİ

Türkiye - Çin ilişkilerine gelince…

Son yıllarda resmi ziyaretler en üst seviyeye ulaşmış.

Buna ben de tanığım, bir yıl içinde dördüncü kez geldim…

Bu senenin Türkiye Yılı ilan edilmesinin turizme önemli katkısı olmuş, Türkiye’ye giden turist sayısı %82 artışla 382 bin rakamına ulaşmış.

Yıl sonu itibarıyla beklenti 400 bin ama 1.4 milyar nüfuslu bir ülke için bu çok küçük bir rakam.

Çünkü Japonya’ya aynı dönemde giden Çinli sayısı 6.4 milyona ulaşmış ve 13.5 milyar dolar para bırakmış.

Yani Japonya’ya giden Çinliler kişi başı 2 bin 400 dolar civarında harcama yapmış…

Oysa Türkiye’ye gelen turistlerin hemen hepsinin bıraktığı ortalama miktar 400- 600 doları geçmiyor…

HER ŞEY DAHİLDEN KAÇIŞ

Yani, Çin’den gelecek turistin sayısı kadar, Japonya’ya gidenler gibi “her şey dahil sisteminden hoşlanmayan” nitelikli olanını getirmek de önemli…

Devlet Başkanı olarak Kenan Evren’in ilk resmi ziyaretinde dile getirdiği, “Bir portakal, bir turist” tekerlemesinden bu yana çok zaman geçti, ne portakal gitti ne de turist geldi.

Ancak son dönem ilişkilerin farklı bir zemine oturtulması, diğer konuların görüşülmesini daha ilk adımda engelleyen Uygur Türkleri ile ilgili konunun farklı dosyaya ayrılarak ayrı kategoriye oturtulması ilişkilerin de farklılaşmasını sağlamış.

Ağırlıklı bölümü THY ile yürüyen taşıma işine şimdi üç aktör daha katılıyor.

Bunlardan biri Türk firması Onur Air, Orta Çin’e uçacak, diğeri Çin’in en büyük havayolu şirketlerinden China Souteastern Airlines ve Hainan da seferlerine bu ay başlıyor.

Bunun da turist sayısında ciddi bir artışı getireceğinden kuşku yok…

Ancak Çinli turist sadece deniz kum güneşten hoşlanmıyor, kültürü de tanımak istiyor; hatta diğerlerinden çok daha önde tutuyor…

Çin hükümetinin “gösterişli düğünlerden kaçının” açıklamalarını yaptığı bu dönemde onlara özgü bir modele yönelmek gerekiyor.

Özetle Rus turist için geçerli olan her şey dahil sisteminin Çinli turist için karşılığı bulunmuyor…

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