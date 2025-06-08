Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Adele, son dönemin ünlü dijital platform dizisi 'Adolescence'tan (Ergenlik) etkilenen seyirciler arasına katıldı. Şarkıcı, dizinin yaratıcısına teşekkür mektubu yazdı.

37 yaşındaki yıldız isim, yönetmen Philip Barantini'ye, etkileyici suç dramasını 13 yaşındaki oğlu Angelo ile birlikte izlediğini söyledi. Adele, dizinin, eski eşi Simon Konecki'den olan oğlu Angelo ile olan ilişkisini değiştirdiği için övgüde bulundu.

'Adolescence' dizisi

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Başrollerini Owen Cooper ve Stephen Graham'ın paylaştığı 'Adolescence', kadın düşmanı internet içerikleri yüzünden radikalleştikten sonra sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuğun hikâyesini konu alıyor.

Dizinin yönetmeni Philip Barantini, "Bu hikâyeyle ilişki kurabilen veya bundan gerçekten etkilenmiş dünyanın dört bir yanından insanlardan Instagram mesajları alıyorum. Bu beni biraz şaşırttı" dedi. Bir sinema ustalık sınıfında konuşan yönetmen, "İki kez izlediğini söyleyen Steven Spielberg'den bir mesaj aldım ve geçen hafta Adele'den mektuplar aldım. Adele'den el yazısıyla yazılmış mektuplardı bunlar. Diziyi oğluyla birlikte izlediğini ve ilişkilerini değiştirdiğini söyledi" ifadesini kullandı.