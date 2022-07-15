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Haberler Gündem Eğitim Tarih Aden'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Aden Kim Tarafından Fethedildi?
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Aden'in Fethi ne zaman, kaç yılında ve hangi savaşla oldu? Aden kim tarafından fethedildi?

Aden’in fethi; şehrin ticari ve stratejik konumu sebebiyle, Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilmiş olan en önemli fetihler arasında kendine yer bulmaktadır. Kızıldeniz’in, Hint Okyanusu’na açıldığı noktada bulunan Aden hangi padişah tarafından fethedildi? Aden fethi komutanı kimdir? Aden’in fethi hakkındaki tüm sorulara cevap verdiğimiz bu yazımızı siz değerli okuyucularımız için hazırladık.

Aden'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Aden Kim Tarafından Fethedildi?
Aden'in fethi
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XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti egemenliği altına giren Aden ne zaman fethedildi? Osmanlı Devleti ile Portekizlileri karşı karşıya getiren Aden hangi savaşla alındı? İşte, Aden’in fethi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Aden’in Fethi Kısaca Özeti

Yemen ve Yemen’in en önemli liman kenti olarak dikkatleri çeken Aden ilk olarak, 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yaşanan Ridaniye Savaşı’nın neticesinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Aden, bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti’ne bağlı olarak, bölgenin yerel yöneticileri tarafından idare edilmiştir. Fakat bölgede giderek artan Portekiz tehlikesi, bir süre sonra bu bölgenin Osmanlı Devleti merkez idaresine direkt olarak bağlanmasını zaruri kılmıştır.

1538 yılında, Hadım Süleyman Paşa komutasındaki 76 parçalık Osmanlı donanması bölgeye hareket ederek, Aden’i fethetmiş ve Osmanlı Devleti merkezine bağlamıştır. Bu fetihle beraber Aden, Portekiz’le girişilecek mücadeleler için önemli bir üs olmuştur.

1547 tarihine gelindiğinde bölgede, Osmanlı Devleti’ni uzun yıllar uğraştıracak olan Yemen isyanları patlak vermişti. Bu isyan sırasında bölgedeki Arap şeyhleri Aden’i ele geçirerek, Osmanlı Devleti’ne karşı şehri koruması için Portekizlilerden bir ordu göndermelerini talep ettiler.

Tüm bu yaşananların üzerine Piri Reis komutasındaki 60 gemiden oluşan donanma bölgeye hareket etti. 1547 yılında Aden’e ulaşan Osmanlı donanması, bölgedeki Arap şeyhleriyle çarpışarak onlara çok büyük kayıplar yaşattı.

1548 tarihinde yardıma gelen Portekiz donanması, bölgedeki Osmanlı donanmasını ve gücünü görünce müdahale etmekten vazgeçip geri çekildi. Bu durumu gören Osmanlı donanması ise, Portekiz donanmasını takip ederek, onları Somali yakınlarında yakaladı. 100’den fazla Portekizli denizcinin esir alındığı bu takip sonrası, Portekiz’e ait olan tüm gemiler de imha edildi.

Konuya ilgi duyanlar için, cevabı en çok merak edilen iki soru Aden ne zaman fethedildi? ve Aden hangi padişah tarafından fethedildi? sorusudur. Aden, Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlığında 1548 yılında fethedilmiştir. Aden fethi komutanı ise Piri Reis’tir.

Aden Fethi Sebepleri

Piri Reis komutasındaki Osmanlı donanması tarafından gerçekleştirilen Aden fethinin sebepleri şunlardır:

  • Bölgede çıkan Yemen isyanları sonucu, Aden’in Arap şeyhler tarafından ele geçirilmesi.
  • Aden’in ticari ve stratejik açıdan önemli bir konumda yer alması.
  • Bölgeyi ele geçiren Arap şeyhlerinin, şehrin korumasını Portekizlilere bırakmak istemeleri.
  • Aden’in Mekke, Medine ve Kızıldeniz’in güvenliği açısından büyük bir önem arz etmesi.

Aden Fethi Sonuçları

1548 yılında gerçekleşen Aden fethinin sonuçları şu şekilde listelenebilir:

  • Yemen’deki isyan bastırılmış ve Aden Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.
  • Aden, bölgede gerçekleşecek olan askeri mücadelelerin önemli bir üssü haline gelmiştir.
  • Aden’in ticari açıdan önemli bir kent olması sebebiyle, Osmanlı Devleti’nin bu bölgedeki ticaret hacmi en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  • Mekke, Medine ve Kızıldeniz’in güvenliği sağlanmıştır.

Aden’in Fethi Önemi

1548 yılında Piri Reis tarafından gerçekleştirilen Aden’in fethinin önemi; kentin önemli bir coğrafi konumda bulunmasından ileri gelmektedir. Bölgede gerçekleşecek olan ekonomik faaliyetler için önemli bir merkez olan Aden’in fethedilmesi ve bölge güvenliğinin sağlanması, Osmanlı Devleti için büyük ekonomik kazanımlar sağlamıştır. Bunun yanında Aden’de sağlanan hâkimiyet, İslamiyet’in kutsal toprakları olan Mekke ve Medine’nin de güvenliğini tesis etmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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