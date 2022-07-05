Karesi'nin Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Oldu? - Karesi Beyliği Hangi Padişah Tarafından Alındı?

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Osmanlı Devleti’nin Balkanlar üzerindeki hedefleri açısından da büyük bir önem taşıyan Karesi Beyliği’nin alınmasının önemi nedir? Karesi Beyliği ne zaman alındı? İşte, tüm detaylar…

Karesioğulları Beyliği (1299 – 1361)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı’yla gerilemeye başlaması sonucu kurulan Anadolu beyliklerinden biri de Karesioğulları Beyliği’dir. 1299 yılında kurulan Karesioğulları Beyliği’nin ilk beyi Karesi Bey’dir. 1361 yılında, tarih sahnesinden silinen Karesioğulları; Eşrefoğulları Beyliği ile beraber, Anadolu’da en kısa hüküm sürmüş iki beylikten biridir.

Karesioğulları Beyliği Ne Zaman Alındı?

1341 yılında Karesi beyi Aclan (Yahşi) Bey’in vefat etmesi üzerine, iki oğlu Demirhan Bey ve Dursun Bey arasında büyük bir anlaşmazlık yaşandı. Bu husumetin neticesinde, Demirhan Bey Karesi beyi olmuş; Dursun Bey ise Bursa’ya giderek Orhan Gazi’nin himayesine girmiştir.

Gerek halk gerekse de Karesi Beyliği’nin ileri gelenleri, Demirhan Bey’in yönetiminden memnun değillerdi ve beyliğin başında Dursun Bey’i görmek istiyorlardı. Dursun Bey’e, bu memnuniyetsizliklerini ve kendisini Karesioğulları’nın beyi olarak görmek istediklerini bildiren bir mektup yazdılar.

Bu talep üzerine, Demirhan Bey ile böyle bir mücadeleye girişecek askeri gücü olmayan Dursun Bey, Orhan Gazi’den yardım istedi ve bu yardımın karşılığı olarak Balıkesir, Edremit ve Bergama bölgesini Osmanlı Devleti’ne bırakmayı teklif etti. Bu teklifi kabul eden Orhan Gazi, ordusunu hazırlayarak Balıkesir’e doğru harekete geçti.

Orhan Gazi ve Dursun Bey, içinde Demirhan Bey’in bulunduğu Balıkesir Hisarı’nın önlerine geldiler. Karşı koyamayacağını anlayan Demirhan Bey kaçarak Bergama’ya sığındı. Bunun üzerine Orhan Gazi Bergama Kalesi’ni kuşattı ve Demirhan Bey’e teslim olmasını söyledi. Bu sırada kaleden gelen bir okla Dursun Bey’in öldürülmesi ve Karesi ileri gelenlerinin talepleri üzerine Orhan Gazi, 1361 yılında Karesi topraklarını Osmanlı Devleti topraklarına kattı.

Karesi’nin Fethi Sonuçları

Osmanlı Devleti için büyük bir önem ifade eden Karesi’nin fethinin sonuçları şu şekildedir:

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolundaki ilk adım atılmıştır.

Bölgenin idaresi Orhan Bey tarafından oğlu Süleyman Paşa’ya verilmiştir.

Demirhan Bey yakalanarak Bursa’ya gönderilmiştir.

Osmanlı Devleti Ege Denizi’ne ulaşmıştır.

Evrenos Bey, Hacı İlbey, Ece Halil Bey, Fazıl Bey gibi önemli isimler Osmanlı Devleti hizmetine girerek, Rumeli fetihlerinde etkin bir rol oynamışlardır.

Karesi Beyliği’nin Alınmasının Önemi

Karesi fethi önemi açısından Osmanlı Devleti için büyük bir anlam ifade etmektedir. Çanakkale Boğazı ve çevresinde hüküm süren Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılması, bulunduğu bu konumla Osmanlıların Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır. Bu sayede Bizans İmparatorluğu sınırlarının arkasından dolaşılarak Balkanlar’daki fetih hareketleri başarıyla gerçekleşmiştir.

Karesi Beyliği’nin Alınmasının önemi dendiği zaman bahsedilmesi gereken bir diğer husus da Karesi Beyliği’nin sahip olduğu donanma gücünün, Osmanlı Devleti’ne geçmiş olmasıdır. Sahip olduğu kara ordularının yanına bir de donanma ekleyen Osmanlı Devleti, bölgesinin en önemli güçlerinden biri haline gelmiştir.

Sahip olunan bu deniz gücünden hareketle, Karesioğulları Beyliği’nin alınması ile Osmanlı Devleti ilk kez ne sahip olmuştur? sorusuna verilecek cevap; donanma ve denizcilik faaliyetleri olacaktır.