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Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme, akıntı orucu bozar mı?

İslam dini için on bir aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan durumlar oldu. Özellikle Ramazan ayı içinde oruç tutmak isteyen kadınlar Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? sorusunun cevabını araştırıyor. Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme, akıntı orucu bozar mı?

Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme, akıntı orucu bozar mı?

Müslümanlar için Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Oruçlu olunduğunda yaşanan bazı durumların orucu bozduğu bilinmektedir. Kadınlar, biyolojik döngüleri gereği her ay yaşadıkları adet kanaması süresince oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme, akıntı orucu bozar mı?

ADET BİTTİKTEN SONRA GELEN LEKE ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşler Başkanlığı resmi internet sitesinde İslam dini ile ilgili merak edilen pek çok sorunun cevabını Müslümanlarla paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

ADET ÖNCESİ VE SONRASI GELEN AKINTI ORUCU BOZAR MI?

Her kadının âdet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en az üç, en çok on gün olabilir. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Adet süresi içinde kanama 3 günün sonunda kesilmiş iki gün sonra yeniden gelmişse kadın yine de adetli sayılır. Kadının adetinin bitmesi için 10 günlük süre içinde akıntının bembeyaz olması gerekir. Pembe, kahverengi lekeler adetten sayılır ve oruç tutulmaz.

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