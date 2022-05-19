Adet Döneminde Hamile Kalınır Mı? 0:00 / 0:00

det döngüsü, kadınların hamile kalma süreçlerini olumlu bir şekilde etkiler. Bu yüzden çiftler bu döngüyü yakından takip ederek hamile kalma sürecini hızlandırır. Kimi kişiler adet dönemlerinin son bir ya da ikinci gününde cinsel ilişkiye girmeyi tercih ederler. Bu ilişki sonrasında adet kanamasının meydana gelmesi ise adetliyken hamile kalınır mı? sorusunun sorulmasına sebebiyet verir. İşte, konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Adet Döneminde Hamile Kalınır Mı?

Regliyken hamile kalma olasılığı kadınlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ancak burada vajinal kanama ile adet kanaması karıştırılabilir. Buna ek olarak doğurganlığın en yüksek olduğu yumurtlama döneminde de kanamalar meydana gelebilir. Bu yüzden eğer adet döngüsü içerisindeyken cinsel bir ilişki yaşarsanız kısa sürede yumurtlama döneminin başlayacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu yüzden yumurtalama dönemi adet döngüsü içinde başladıysa adet döneminde de hamile kalma olasılığınız yüksektir.

Adet Döneminde Hamilelik Nasıl Anlaşılır?

Adetliyken hamile kalınıp kalınmadığı kadınlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaya devam etmektedir. Adetliyken hamile kalınmaz ancak bazı durumlar da hamilelik meydana gelmesi imkansız da görülmez. Bu durum adet döngüsü ile bağlantılıdır. Eğer kişide yumurtalama adet öncesindeki döngüde başlamışsa adetli iken kişiler hamile kalabilir. Bu noktada hamileliğin nasıl anlaşılacağı da merak edilir. Bu süreçte gebelik yaklaşık 4. Haftasında olacağı için mide bulantısı, kasık ağrısı ve iştah artışı belirtiler arasında yer almaktadır.

Regliyken Hamile Kalınırsa Regl Kesilir Mi?

Regl iken cinsel ilişkiye girmek sağlık açısından enfeksiyon riski oluşturabilir. Regl döneminde rahimde laktik asit üretimi meydana gelir ve bu asit cinsel ilişki aracılığı ile enfeksiyon bulaşmasına sebebiyet verebilir. Çünkü adetli iken genital bölgeler enfeksiyon oluşumuna daha açıktır. Bunun yanı sıra kadınlar regliyken hamile kalırsa reglinin kesilip kesilmediğini de araştırmaktadır. Eğer hamilelik dönemi regl sürecinde başlarsa regl kesilmez.

Ancak hamileliğin 3. Haftasından itibaren regl akıntısında kanamalar meydana gelir. Bu süreçte kadınlarda vajinal kanama denilen durum meydana gelir. Kadınlar bu kanamayı genel olarak adet kanaması olarak adlandırsa da bu aslında adet kanaması değildir.

Adetin 3. Gününde Kamile Kalınır Mı?

Kadınlar tarafından en çok sorulan sorulardan biri de adetin 3. Gününde hamile kalınıp kalınmayacağıdır. Burada eğer kişi regl olmadan 2 ya da 3 gün öncesinde başlayıp yaklaşık 10 güne kadar korunmasız bir şekilde partneri ile cinsel ilişkiye girerse hamile kalma ihtimali yüksek olacaktır.

Adetin 4. Günü İlişkinde Hamile Kalınır Mı?

Adet döneminde merak edilen noktalardan biri de adet döneminin 4. Gününde hamile kalma olasılığıdır. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre adetin 4. Gününde cinsel ilişkiye girildiğinde hamile kalma olasılığı düşük olacaktır. Bunun nedeni ise spermlerin rahimde uygun koşulu bulduğunda sadece 72 saat boyunca canlı kalmasıdır. Eğer çiftler adet dönemi başlamadan önce korunmasız bir şekilde cinsel birliktelik yaşar ise henüz döllenmeye yumurta rahimde tutunamayabilir.