Göz kamaştırıyor! Değeri 400 milyon $ Üç aydır Bodrum'da! 0:00 / 0:00

İHA

Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı “Madame Gu” ile Bodrum koylarını geziyor. Neredeyse Bodrum’un tüm koylarında demirleyen yat en son Göltükbükü’nde demirlerken görüntülendi.

İKİ KORUMA BOTU KUŞ UÇURTMADI

İHA'da yer alan habere göre milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch'un, eşi Elana ile birlikte jet-sky binerken görüntülendi. 2 koruma botu ise yatın etrafında kuş uçurtmadı.

BODRUM'UN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Çift denize de girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı. 3 aydır tatillerine devam eden çiftin tatillerine bir süre daha devam edecekleri öğrenildi.

"MAVİ SARAY" DA 2 ARACIN SIĞACAĞI GARAJ BİLE VAR

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik “Madame Gu” isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

BAŞKA YATLAR DA BODRUM'DA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan birçok ultra lüks yatın ise Bodrum semalarında boy göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Milyon dolarlık yatlar ihtişamlarıyla göz kamaştırıyor.