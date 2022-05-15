Sezonun en iddialı yapımlarıdan biri olan ATV dizisi Adı Sevgi'nin final yapacağı iddiası günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, Adı Sevgi final bölümü ne zaman yayınlanacak?

ADI SEVGİ FİNAL Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Güzem Güneş'in bulunduğu Adı Sevgi dizisi pazar akşamı yeni bölümü ile ekran başındakilerin karşısına çıkıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde ise, ''Kanal diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı. Yapım şirketi ekibe bu gelişmeyi iletti ancak Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura’nın yazdığı dizinin reytingleri düzelirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Öte yandan dizinin Ekrem Baykara’sı Fatih Al’ın kalp krizi geçirdiği, başarılı aktörün son sağlık durumunun iyi olduğu konuşuluyor.'' ifadeleri yer aldı.

Dizinin kesin akıbeti ise ilerleyen günlerde netleşecek.