Adil Demirbağ'dan penaltı itirafı!

Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, Galatasaray maçının ardından talihsiz bir sonuç aldıklarını ifade ederek "Buraya her zamanki gibi kazanmak için gelmiştik. Talihsiz bir penaltı üzerine mağlup olduk. Maçın berabere kalması daha haklı olabilirdi. Üzüntülüyüz. Son üç haftada inanılmaz mücadele ediyoruz ama puanlar kaybediyoruz. Bodrumspor maçıyla birlikte Konyaspor'u yukarılara taşıyacağız." dedi.