Haberler Gündem ADIM ADIM CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı ve kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı okunacak dualar neler?

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Bir Cumaya daha kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını ve okunacak duaları araştırıyor. Cuma namazı kılınışı, farz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 08:31 Güncelleme: 17.11.2023 - 08:31 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Diyanet ile Cuma namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. 17 Kasım Cuma günü binlerce Müslüman camilere akın edecek. Müslümanların haftalık bayramını hakkıyla eda etmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. İşte 2023 Diyanet ile Cuma namazı kılınışı...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.