Adını Feriha Koydum ekrana geri dönüyor!

Genç bir kızın engellerle örülü, aşk dolu mücadelesinin ekrana geldiği, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Perçin'in yer aldığı unutulmaz dizi Adını Feriha Koydum, güçlü hikayesiyle yeniden Show TV’de izleyiciyle buluşuyor.
"Adını Feriha Koydum" Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 12.45'te Show TV'de.
İşte Adını Feriha Koydum'un Tanıtımı;
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR