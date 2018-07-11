Adıyaman’ın Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesinde ikamet eden ve her ikisi de 17 yaşında olan Hattab ve Hemberi Süt isimli iki kuzen 8 Temmuz Pazartesi sabahı iş aramaya çıkacağız diyerek evden ayrıldı. Evden çıkan ve akşam eve dönmeyen çocuklarını merak eden Süt aileleri, durumu polis ekipleri bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri yurt genelinde çocukların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, evden ayrılan ve 3 gündür kendilerinden haber alınamayan kayıp iki kuzen için arama çalışmaları devam ediyor.

Çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Hemberi Süt’ün annesi Cemile Süt, “Pazartesi günü saat 11’de evden çıktı. İş aramaya gidiyorum dedi, gidiş o gidiş bir daha da eve geri dönmedi. Bende karakola gidip başvuruda bulundum. Haber bekliyoruz, bugün 3. Gün oldu” dedi.

Hattab Süt’ün annesi Aynur Süt ise çocukların kısa sürede bulunmasını isteyerek, “Pazartesi günü dışarı çıktı ve oğlum eve geç kalma dedim oda tamam dedi. Gitti ve biz o gün evde yoktuk gece eve geldik ki o daha gelmemişti. Ondan sonra kendisinden her hangi bir haber alamadık. Adıyaman’ı Kahta’yı her yeri gezdik dolaştık kendisinden bir türlü haber alamadık. Polis karakoluna gittik kayıp başvurusunda bulunduk oradan da bir haber alamadık. Görenlerin ve duyanların bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz. Mutlaka bize bir haber versinler ya da en yakın polis karakoluna şikayette bulunsunlar” şeklinde konuştu.

Çocuklarının Eylül gibi ölü bulmak istemediklerini söyleyen Anne Aynur Süt, “ Çocuklarımız için özel bir ekibin kurulmasını istiyoruz. Onların da sonunun Eylül ve Leyla gibi olmasını istemiyoruz. Başka Leyla ve Eylül acısı istemiyoruz biz” diye konuştu.