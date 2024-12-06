Bir anda dengesini kaybetti! 15 yaşındaki Azra'nın kahreden ölümü! Adıyaman'da, 7 katlı bir binanın terasındayken bir anda dengesini kaybeden 15 yaşındaki Azra Nisa Arslan, aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Azra, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 06.12.2024 - 08:56 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:56 facebook

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