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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman haberleri: 15 yaşındaki Azra Nisa Arslan'ın kahreden ölümü | Haberler | Son dakika haberleri

        Bir anda dengesini kaybetti! 15 yaşındaki Azra'nın kahreden ölümü!

        Adıyaman'da, 7 katlı bir binanın terasındayken bir anda dengesini kaybeden 15 yaşındaki Azra Nisa Arslan, aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Azra, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 08:56 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:56
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        15 yaşındaki Azra'nın kahreden ölümü!
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        Adıyaman'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Azra Nisa Arslan (15), Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 7 katlı bir binanın terasındayken aniden dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        AA'daki habere göre ihbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Azra Nisa Arslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Azra Nisa Arslan
        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
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