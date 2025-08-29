Adıyaman'da bir hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Uğur (32), emniyet binasının 2'nci katından iddialara göre aşağıya düştü.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

15 suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Uğur'un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.