        Emniyet binasında şüpheli ölüm | SON DAKİKA HABER

        Emniyet binasında şüpheli ölüm!

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasında yüksekten düştüğü iddia edilen 32 yaşındaki Mustafa Uğur hayatını kaybetti. 15 suç kaydı olan Uğur'un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 08:01 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:56
        Emniyet binasında şüpheli ölüm!
        Adıyaman'da bir hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınarak Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Uğur (32), emniyet binasının 2'nci katından iddialara göre aşağıya düştü.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        15 suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Uğur'un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

