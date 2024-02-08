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        Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler çay ocağındaki fotoğraflarıyla yaşatılıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Adıyaman'da kahvehane işleten Mustafa İlhan Sapdüzen, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşi ile onlarca hemşehrisinin fotoğrafını iş yerinin duvarında sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:35
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        Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler çay ocağındaki fotoğraflarıyla yaşatılıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Adıyaman'da kahvehane işleten Mustafa İlhan Sapdüzen, depremde hayatını kaybeden ikiz kardeşi ile onlarca hemşehrisinin fotoğrafını iş yerinin duvarında sergiliyor.

        İnşaatta çalışan ve iş yerinden izin alarak ailesiyle hasret gidermek için depremden üç gün önce Adıyaman'a gelen Sapdüzen'in enkaz altında kalan ikiz kardeşi hayatını kaybetti.

        Depremin ardından akrabalarının acısı nedeniyle Adıyaman'da kalan ve kahvehane açan Sapdüzen, ilk olarak yaşamını yitiren kardeşinin fotoğrafını iş yerinin duvarına astı.

        Müşterilerinin ölen yakınlarının fotoğraflarını da aynı duvara asmaya başlayan Sapdüzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde hemen herkesin yakınını kaybettiğini ve bunun derin acılara yol açtığını belirtti.

        Sapdüzen, "Depremde canımı, ikiz kardeşimi kaybettim. Burada yaşamını yitiren komşularımız, akrabalarımız ve dostlarımız var. İlk kardeşimin resmini astım. Sonra komşu, arkadaş ve dost. Müşterilerden gelip 'benim yakınımın da fotoğrafını asar mısın?' diyenler oldu. Hepimiz biriz burada. Şu zamanda birbirimize kenetlenmek zorundayız. Acımız büyük, yük çok ağır. Birbirimize destek olmamız lazım. Ben de orada kardeşimin yeri varsa dostlarımın da yeri var dedim. Şu anda 230 fotoğrafımız var." diye konuştu.

        - Hayatını kaybedenlerin fotoğrafını görenler dua ediyor

        Sapdüzen, fotoğrafları görenlerden güzel tepkiler aldığını, hayatını kaybedenler için bazı müşterilerinin dua edip Kur'an-ı Kerim okuduğunu dile getirdi.

        Böyle bir şeye vesile olduğu için şükrettiğini anlatan Sapdüzen, "Arkadaşım, dostum, ahbabım buraya geldikleri zaman duygularımızı ve hislerimizi yaşıyoruz. Hissediyoruz bazı şeyleri. Unutmamak adına çok memnun olanlar da var." dedi.

        Sapdüzen, depremin ardından yaşanan acıların unutulmaması adına dükkanın büyük bir bölümünü fotoğraflarla doldurduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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