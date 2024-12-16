Adıyaman'da öğrencilere itfaiye teşkilatı anlatıldı

Adıyaman'da kreş öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan etkinlikler kapsamında kentteki özel kreş öğrencilerine itfaiye araçları ile yangın söndürme teknikleri tanıtıldı.

Ekipler, öğrencilere itfaiye teşkilatının ne olduğu, ne işe yaradığı ve insan yaşamındaki önemi hakkında bilgi verdi.