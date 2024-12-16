Adıyaman'da öğrencilere itfaiye teşkilatı anlatıldı
Adıyaman'da kreş öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.
Adıyaman'da kreş öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan etkinlikler kapsamında kentteki özel kreş öğrencilerine itfaiye araçları ile yangın söndürme teknikleri tanıtıldı.
Ekipler, öğrencilere itfaiye teşkilatının ne olduğu, ne işe yaradığı ve insan yaşamındaki önemi hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı da anlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.