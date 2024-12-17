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        Adıyaman'da öğrencilere trafik ve çevre bilinci eğitimi verildi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrencilere trafik ve çevre bilinci eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:35
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        Adıyaman'da öğrencilere trafik ve çevre bilinci eğitimi verildi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrencilere trafik ve çevre bilinci eğitimi verildi.

        Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, "Kahta Kaymakamlığı Trafik Eylem Planı" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

        Gökkuşağı İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine, trafik eğitim parkurun da trafik kuralları ve çevre bilinci konularında eğitim verildi.

        Eğitim kapsamında öğrencilere, trafik ışıkları ve levhaların kullanımı, yaya geçidi ve üst geçitlerin doğru kullanımı, kaldırım ve yolların güvenli bir şekilde kullanımı, duraklarda bekleme kuralları, emniyet kemerinin önemi, güvenli oyun alanlarının seçimi, çevre bilinci temel konular uygulamalı olarak anlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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