Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        AK Partili Alkayış, Adıyaman'da depremin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi

        AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan deprem konutlarından 33 bin bağımsız bölümünün anahtar teslimini yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:30 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Alkayış, Adıyaman'da depremin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi
        ABONE OL

        AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan deprem konutlarından 33 bin bağımsız bölümünün anahtar teslimini yaptıklarını söyledi.

        Alkayış, AA muhabirine, yaptığı açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

        6 Şubat depreminin en fazla etkilediği illerden birinin Adıyaman olduğunu belirten Alkayış, depremde annesini ve bazı yakınları kaybettiğini aktardı.

        Devletin deprem illerinde adeta bir seferberlik başlattığını ifade eden Alkayış, "Hem fiziki olarak hem de can kaybı açısından 8 bin 561 hemşerimizi o gece kaybettik. 15 bine yakın yaralımız oldu. Bir şehrin yüzde 28'i, yani yapı stoğunun yüzde 30'u o gece yok oldu. Adıyaman'ımız 6 Şubat'ta gerçekten büyük yaralar aldı. Hepimizin acısı var. Şahsen ben annemi kaybettim, yengemi, yakınlarımızı kaybettik. Herhalde şehrimizde taziyesi olmayan ev yok gibidir." dedi.

        Devlet millet dayanışmasının en güzel olduğu şehirlerden bir tanesinin Adıyaman olduğunu dile getiren Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri deprem bölgesinden elini çekmediğini kaydetti.

        Depremin ardından çok kısa sürede kalıcı konutların ve köy konutlarının temelinin atıldığını belirten Alkayış, şöyle devam etti:

        "43 bin yapı yapmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 33 bin bağımsız bölümümüzü hemşerilerimize anahtarlarını kavuşturduk. Çok kısa bir sürede inşallah kalanı da oluşturacağız, rezerv alanlarımızla şehir merkezimizi yeniliyoruz. İlk kazması vuruldu. Adıyamanımızın hem estetiğine hem imarına hem ticaretine hem ulaşımına çok büyük katkılar, katma değerler katacak bir yapılanmaya gidiyoruz. El ele vererek, gönül gönüle vererek şehrimizi yeniden taçlandırıyoruz. Çok güzel yaşam alanları oluşturuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da temel atma töreninde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı...
        Adıyaman'da yeni atanan din görevlilerine cübbe ve sarık giydirme programı...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyo...
        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi
        Adıyaman'da çiftçilere tarım makinesi desteği verildi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Emlak Konut'un 30 bin bağımsız bölümü g...