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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:34
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

        Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

        Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

        "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 68'i hapis cezası olmak üzere toplam 360 şahıs yakalanmıştır. İl giriş ve çıkış uygulama noktalarımızda 32 bin 508 şahıs sorgusu 4 bin 471 araç denetimi yapılmış 73 şahıs yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 695 bin 478 şahıs sorgusu yapılmıştır."

        Geçen ay önemli bir operasyona imza attıklarını aktaran Varol, "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince yapılan operasyonda 9 mağdur kadın kurtarılmış, 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest salmış, 3 Şahıs tutuklanmıştır." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile İl Emniyet Müdürü Alper Uzman da açıklamada hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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