Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da koruyucu aile paneli düzenlendi

        Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) koordinesinde, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında "Bir yetime aile olmak" temalı panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da koruyucu aile paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) koordinesinde, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında "Bir yetime aile olmak" temalı panel düzenlendi.

        Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İl Müftü Yardımcısı Sabahat Saylık yaptı.

        Dr. Öğr. Üyesi İsmet Kalkan, ayet ve hadisler ışığında evlat edinme ile koruyucu ailelik arasındaki farklara değinerek katılımcıları bilgilendirdi.

        Koruyucu Aile Uzmanı Mahir Ünsal ise koruyucu aile olma süreci hakkında bilgi verdi ve sürecin nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı.

        İki çocuğa koruyucu annelik yapan Fatma Döner, katılımcılara yaşadığı deneyimleri aktarırken duygu dolu anlar yaşandı. Döner, konuşmasında tüm vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da orman yangını yangın söndürüldü
        Adıyaman'da orman yangını yangın söndürüldü
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı Gökdemir'den Adıyaman'a davet:
        Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı Gökdemir'den Adıyaman'a davet:
        Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
        Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü