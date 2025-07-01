Adıyaman'da koruyucu aile paneli düzenlendi

Adıyaman İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi (ADRM) koordinesinde, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında "Bir yetime aile olmak" temalı panel düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İl Müftü Yardımcısı Sabahat Saylık yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi İsmet Kalkan, ayet ve hadisler ışığında evlat edinme ile koruyucu ailelik arasındaki farklara değinerek katılımcıları bilgilendirdi.

Koruyucu Aile Uzmanı Mahir Ünsal ise koruyucu aile olma süreci hakkında bilgi verdi ve sürecin nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı.

İki çocuğa koruyucu annelik yapan Fatma Döner, katılımcılara yaşadığı deneyimleri aktarırken duygu dolu anlar yaşandı. Döner, konuşmasında tüm vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti.