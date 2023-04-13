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Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle 'keme' topluyor

'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kendiliğinden yetişen ve yöre halkının kumi ve reji olarak adlandırdığı doğal mantar keme, depremden etkilenen Adıyaman'ın meralarında vatandaşlar tarafından toplanıyor

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AA
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    Adıyaman'ın Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, keme mantarının nisanda oluştuğunu söyledi.

     
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    Toprağın altından çıkarılan bu mantarın bölge halkı tarafından sevilerek tüketildiğini belirten Fırat, şöyle konuştu:
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    "Çoluk çocuk, yaşlı demeden insanlarımızla mera alanlarına geliyoruz. Hep beraber geziyoruz ve hasat yapıyoruz. Böylelikle imece usulünü yaşatıyoruz. Mantarı toplayıp sofralarımızda lezzet olmasını sağlıyoruz.
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    Güzel pilavı oluyor, kızartmalarda kullanılıyor. Fakat bizim önceliğimiz, bu kültür unutulmasın. Küçük çocuklar bu lezzeti pek bilmiyor. Bizler de bölgede mantar toplamaya çıkan insanlarımızı teşvik ederek kültürün devamını sağlamak istiyoruz."
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    Bölgede son zamanlarda yağışın fazla olduğuna dikkati çeken Fırat, bunun da mantarın çoğalmasını sağladığını aktardı.
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    İlçe sakinlerinden 75 yaşındaki Mustafa Erdem de "Reji mantarımız, yağmurlu yıllarda daha çok olur. Fazla yağmurun olmadığı yıllarda reji mantarı olmaz. Diğer mantarlar olur ama bu olmaz. 

     

     
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

    Günün büyük çoğunluğunda dağlara çıkıp bu mantarı topluyorum. Bu mantar her yerde olmaz, tadını da herkes bilmez. Ama ben 20 yıldır her sene 1 ay bu mantarı topluyorum" diye konuştu.
  • Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan 'keme' topluyor

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