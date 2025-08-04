Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
Adli mercilerde işleri olan vatandaşlar adli tatilin ne zaman biteceğini sorguluyor. Nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaların görüleceği adli tatil bir aya yakın devam edecek. Bu tatil döneminde diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Peki Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
Adli tatilin biteceği tarih araştırılıyor. Adliyelerde sadece nöbetçi mahkemelerin görev yaptığı bu dönemde acil ve tutukluluk içeren davalar görülmeye devam ediyor. Diğer dosyalar yeni adli yıla kadar bekelmeye kalıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte ve adli tatillerde hangi davalara bakılıyor?
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre 20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'ta sona eriyor. Dolayısıyla 2025 yılında da yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler haricinde rutin duruşmalar yapılmıyor.
HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜYOR?
Adli tatil süresince mahkemelerde yalnızca aciliyet gerektiren ve kanunda özel olarak belirtilen dava ve işler görülüyor. Bu kapsamda;
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri
İşçilerin açtığı davalar
Ticari defter veya kıymetli evrakın kaybına ilişkin başvurular
Çekişmesiz yargı işleri
Keşif yapılması gereken işler
Nafaka, soybağı, velayet ve vesayete ilişkin davalar
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine dair işlemler
İflas, konkordato ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili davalar
gibi dosyalar gündemde olmaya devam ediyor. Ayrıca tarafların talebiyle ivedi olduğu kabul edilen konular da bu süreçte karara bağlanabiliyor.