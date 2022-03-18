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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak!

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 124 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adli Tıp Kurumu personel alımı ilanını yayınlamasıyla başvuruda bulunacak adaylar Adli Tıp Kurumu personel alımı şartları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı 2022 başvuru detayları...

  • 01
    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak! 2022 Adli Tıp Kurumu personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.
  • 02
    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak! 2022 Adli Tıp Kurumu personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

    c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

    d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

    f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

    g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
  • 03
    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak! 2022 Adli Tıp Kurumu personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

    ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

    Başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 03 Nisan 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

    Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

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