Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederken Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, mücadelenin ardından dikkat çekici bir paylaşım taptı. Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligdeki 15 takımın hiç birinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor, yok da." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısının son dakikasında sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu anda Seri'nin ceza alanında elle oynadığı ve pozisyonun penaltı olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.