Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Dalgakıran, Beşiktaş dergisinin şubat sayısında yaptığı söyleşide, "Oldukça çökmüş bir yapıyı kısa, orta ve uzun vadeli planlarla bambaşka bir yere getirecek olmanın heyecanıyla göreve geldik. Bütün büyük değişimler iki yolla olur. Ya entelektüellerin samimi konuşmaları ve eleştirel yaklaşımları insanlarda değişim arzusu uyandırır ya da büyük yıkımlar. Beşiktaş büyük bir yıkımın eşiğindeydi ve biz de bu yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız. Dolayısıyla güncel olaylar, sıkıntılar bizim moralimizi bozmuyor." ifadelerini kullandı.

"ÜÜÇ YILIN SONUNDA BEŞİKTAŞ'I İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Üç yıl sonunda Beşiktaş'ı istedikleri noktaya getirmeyi hedeflediklerini aktaran Dalgakıran, şunları kaydetti:

"Mevcut sorunları çözerken bir yandan da geleceği planlamaya çalışıyoruz. Takımı biz kurmadık, mali yapıyı bu hale getirmedik, birçok konuda elimiz bağlı ve bunları hemen değiştirecek bir sihirli değnek de yok elimizde. Şu an dar bir alandayız ama zaman içerisinde genişleyecek ve üç yılın sonunda Beşiktaş'ı istediğimiz noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ziraat Bankası ile bir anlaşma yapılmış, yeniden yapılandırma anlaşması ama ne bankalar paralarını alabiliyorlar ne de kulüp bu anlaşma ile kurtuluyor. Peki neden bu anlaşmayı yaparsın? Bizim yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışmamız var. İki yıl ödemesiz, on yıl vadeli kredilendirme çalışması yapılırsa, biz de buna mukabil gelirlerimizi nasıl artıracağımızı, nereye gideceğimizi ve nasıl ödeyeceğimizi net tablolarla ortaya çıkardık, bu hazır ve kulübümüzü rahatlıkla içinde bulunduğu bu durumdan iki-üç yıl içerisinde çıkartıp yürüyebilir hale getireceğiz."

Beşiktaş'ta denetleme mekanizmasının çalışmadığını belirten siyah-beyazlı yönetici, yeni bir tüzük oluşturacaklarını aktararak, şunları ifade etti:

"Kulüplerin mali yapıları ortada ama nasıl bu noktaya geldi, göz göre göre geldi, bu da demek oluyor ki koskoca bir camianın kontrol mekanizması yok. Bu bilançolar bir yıl önce ibra ediliyor ve ayakta alkışlanıyordu. Acaba bunca insan bunları göremiyor olabilir mi? Acaba bir sorun mu var? İşte bütün bunları açık açık konuşacağız. Denetim kurulu var ama bunca zaman nerede, ne yapar? Demek ki mekanizmayı denetleyen, o yanlış bir yola saptığı zaman ona dur diyecek koskoca bir camianın mekanizması yok. Kulübü mutlaka düzlüğe çıkaracağız ama öyle sağlam ilkelere dayanan bir tüzük yapacağız ki sonrasında gelen kendi keyfine veya menfaatine göre işler yapamayacak."

"CAMİAYI HAREKETE GEÇİRECEK PROJELERİMİZ VAR"

Planladıklarını gerçekleştirmede kararlı olduklarını belirten Dalgakıran, "Konuştuklarımızı yapmaya geldik ve önümüzdeki iki buçuk yılda hepsini yapacağız. Gözümdeki kararlılığa baktığınızda göreceksiniz, Ahmet Nur Çebi başkanlığında bunların hepsi başarılacak. Başaracağız, yapacağız derken sadece yönetimden bahsetmiyorum. Bütün bir camiadan bahsediyorum, camiayı harekete geçirecek projelerimiz var. Mesela dijitalleşmek üzerine bir projemiz var, meydana çıktığında taraftarlarımız ayağa kalkacak. Üç milyon taraftarın herhangi bir konuda fikrini beyan edebileceği sistemler kuruyoruz." ifadelerini kullandı.