Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberin göre, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü, 11 Temmuz 2018’de sabah erken saatlerinde Adnan Oktar ve örgütüne operasyon düzenlendi. Adnan Oktar ile birlikte birçok kişi gözaltına alındı. Ceylan Özgül eşi Ümit Kuruca ve Özkan Mamati adlı müştekiler Adnan Oktar soruşturmasında yer alan önemli isimlerdi. Verdikleri ifadelerle, örgütün deşifre edilmesinde büyük rol oynadılar. Ancak bu kez müştekiler arasında sorun yaşandı. Ümit Kuruca ile 2 itirafçı, Özkan Mamati ve Uğur Şahin’den şikayetçi oldu.

CEYLAN’IN EŞİ: BU KEZ TEHDİT MÜŞTEKİDEN GELDİ

Savcılığa başvuran Ceylan Özgül’ün eşi Ümit Kuruca, ölüm tehditlerinin bu kez dosyada birlikte müşteki oldukları Özkan Mamati ve Uğur Şahin isimli kişilerden geldiklerini belirterek şikayetçi oldu. Şikayetinde, evlerine misafir olarak gelen, etkin pişmanlık yasasından faydalanan Serdar Dayanık ve Altuğ Revnak Eti’nin çıkışta, Özkan Mamati ve Uğur Şahin tarafından sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Kuruca, "Eski arkadaşımız olan bu kişilerle beraber eşim ve benim de aynı dosyada müşteki sıfatımız olması nedeniyle bir süre görüştük. Fakat daha sonra aramızdaki çeşitli fikir ayrılıkları ve bu şahısların uygunsuz davranışları nedeniyle eşim Ceylan Özgül Kuruca ve ben bu kişilerle görüşmeme kararı aldık. Nitekim görüşmeme kararımızın sonrasında ve bu saldırı olayının öncesinde Özkan Mamati, Uğur Şahin aracılığıyla beni öldüreceğine dair tehditkâr mesajlar yolluyordu. Olay gecesi de ben sonradan aşağı indiğimde, Özkan Mamati ve Uğur Şahin, araçla önümden geçerken beni yeniden ölümle tehdit ettiler. Bu kişileri iyi tanıyorum. tehditleri gerçekleştirmek için elinden gelenini yaparlar" dedi

İKİ İTİRAFÇI: MAMATİ BİZE SALDIRDI

Adnan Oktar operasyonunda etkin pişmanlıktan faydalanan Altuğ Revnak Eti ile Serdar Dayanık’da Özkan Mamati ve Uğur Şahin tarafından fiziksel saldırıya uğradıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Eti verdiği dilekçesinde, olayın Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca’nın evinden çıktıktan sonra gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Otoparka geldiğimizde iki ayrı arabada Özkan Mamati ve Uğur Şahin’i gördük. Bize doğru gelerek seslendiler. Arabada ise Serpil Ekşioğlu oturuyordu. Biz etkin pişmanlıktan faydalandığımız için müştekilerle bir sorunumuz yoktu. Mamati bize 'Biz olmaksak siz çıkamazdınız' diyerek küfür etmeye başladı. Biz onlara 'Ne yapıyorsunuz aynı davada aynı taraftayız' dedik. Ancak Mamati 'Hayır biz ayrı taraftayız. Siz hasımsınız. Sizi indireceğiz' diyerek tehdit etti. Üzerimize saldırdılar. Ben cep telefonla çekmeye başlayınca saldırıyı, cep telefonumu gasp etmeye çalıştılar. Sonra küfürler ve tehditler ederek oradan uzaklaştılar" dedi.

Serdar Dayanık da aynı ifadeyi yazarak şikayetçi oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikayetçi olan 3 kişi, delil olarak olay anına ait cep telefonu ile çekilen görüntüler ve sitede olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri olduklarını belirttiler. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

171’i TUTUKLU

Adnan Oktar örgütü operasyonunda 171'i tutuklu, 227 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 25 kişi etkin pişmanlık yasasından faydalandı. Örgütle ilgili mahkeme devam ediliyor.