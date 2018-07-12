Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün yapılanması ile ilgili ilginç iddialar yer aldı. İddialara göre, Oktar’ın erkek grubu tarafından kandırılıp bulunan kızlar "Turnike sistemi" diye adlandırılan bölümde seks kölesi yapılıyor. Kedicikler dışında, bacılar, kız kardeşler, erkekler ve adliye görevlileri gibi çeşitli görevlendirmeler bulunuyor. 2 yıl önce MASAK raporunun alınması ile başlatılan çalışmada, Oktar’ın casusluk, çocuklara cinsel istismar gibi birçok suç kapsamı ile gözaltına alınan Oktar’a terör soruşturması da açıldı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, Üsküdar’daki evinden kaçarken Sarıyer’de gözaltına alınan Adnan Oktar ile birlikte toplam 171 kişi yakalandı.
İLGİNÇ DETAYLAR
Soruşturma 2 yıl önce MASAK’ın ortaya koyduğu bir raporla başladı. İddialara göre Oktar’ın İsrail'den yasadışı bir para akışı yaptığı tespit edildi. Mali Şube’nin takibi ile başlanan soruşturma genişletildi. İncelendikçe, Oktar ve grubunun, kara para aklamanın dışında, "cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı" gibi birçok olay polis tarafından tespit edildi. Aylarca süren fiziksel takiple, Oktar grubunun yapılanması hakkında ilginç iddialara ulaşıldı.
TURNİKE SİSTEMİ
İddialara göre, Oktar’ın yapılanma grubunda kedicikler dışında, erkekler, bacılar, kız kardeşler, adliye görevlileri gibi benzer görev dağılımları bulunuyor. Bunların arasında en ilginç iddia, erkekler tarafından kandırılan ve kız kardeşler olarak bahsedilen kızların "Turnike Sistemi"nde seks kölesi edilmeleri. İddialara göre, evlenmek vaadiyle kandırılan kızlar, "kız kardeşler" grubuna sokuluyor. Ancak genç kızın evlenmesi için, önce diğer mürid erkeklerle ilişkiye girmesi sağlanıyor. Sırayla birçok erkekle ilişkiye giren kızlar seks kölesi haline getirilmesine "turnike sistemi" denildiği iddia ediliyor.
BAHŞİŞ VEREN GÖREVLİSİ BİLE VAR
İddialara göre, bacılar bölümünde yer alan kızları; temizlik, sosyal medya paylaşımları, sekreter ve tercüme gibi işlerde çalıştırılıyor. Adliye görevlileri bölümünde çalışan müridlerin, adliye ve emniyetteki dosyaları takip ediyor. İddialara göre, Oktar’ın çantasını taşıyan, koruma yapan ve hatta bahşiş veren görev dağılımı içinde yer alan kişiler var. Polis yaptığı soruşturmada ulaştığı bu iddiaların tümünü inceliyor. Oktar grubunun nasıl faaliyet içinde çalıştığını tüm detayı ile inceleyen polis, birçok müştekinin de ifadesini aldı.
"İNFAK" İDDİASI
Yapılan açıklamalarda, Oktar suç örgütünün, kara para akladığı belirtilirken, bir farklı iddia daha araştırılıyor. İddialara göre, Adnan Oktar, müridlerinden veya kendisini destekleyen işadamlarında "infak" (nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlama) adı altında para alarak vakıf veya derneklerine para aktırdığı belirtiliyor. Polis tüm bu para yardımı akışını da incelemeye aldı.
TERÖR SORUŞTURMASI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 31 ayrı suçlara yönelik haklarında soruşturma yürütülen Adnan Oktar ve 235 şüpheli hakkında terör soruşturması kapsamında da soruşturma açıldığı öğrenildi. Tüm mal varlıklarına el konulan Oktar’ın müridleri dışında, görüştüğü kişiler incelenecek.
ADNAN OKTAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Oktar’ın villalarında yapılan aramada birçok silah ele geçirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar hakkında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.