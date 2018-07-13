Adnan Oktar suç örgütünün 3 finans ayağa bulunuyor

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporu polise ulaştı. Soruşturmada Oktar'ın 3 finans ayağı olduğu belirlendi. Bunlar ikiz şirketler, paravan şirketlerle para aklamak ve zengin ve tek çocuklu aileler...



MASAK raporuna göre Oktar'ın müritleri üzerine 86 şirket olduğu belirtildi. Bu şirketlerden bazılarının örneğin Avrupa'daki bir firmanın aynı adıyla açılmış ikiz firmalar olduğu belirlendi. Bu şekilde ismini kullandıkları firmanın ürünlerini özellikle Türkiye'nin ticari ilişkilerinin iyi olduğu Katar, Dubai, Çin ve Azerbeycan'a sattıkları tespit edildi. İngiltere'deki bir firmanın bu konuda Oktar'ın müritlerine ait şirketlerden birine dava açtığı da öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, aylık kazançlarının 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen bu firmalardan bazılarının ise paravan şirket olarak kullanılıp kara para aklandığı öne sürüldü.



İddialara göre Oktar, zengin ve tek çocuklu aileleri de finans kaynağı olarak görüyordu. Mal varlığı üzerine kalacak çocukların hedef alındığı öne sürüldü. Çok çocuklu ailelerde ise kardeşlerin tümünü örgüte katarak aileden kalan mirası örgütün ele geçirdiği iddia ediliyor.



Öte yandan polis operasyon sonrası adreslerde yaptığı aramalarda 77 tabanca, 23 tüfek, 289 şarjör ve 17 bin 597 adet mermi ele geçirildi.

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