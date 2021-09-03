Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinde yapılamayan 78'inci Venedik Film Festivali'nin bu yıl ki açılış filmi Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve Rossy de Palma'nın paylaştığı 'Madres Paralelas' oldu.



Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldızların boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören isimlerden biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.