Bundan 18 yıl kadar önce Adriano Leite Riberio, dünyanın en iyi oyuncularından biriydi. Patlayıcı gücü, aniden çıkardığı sert şutlar, iri fiziğine rağmen dar alan kabiliyeti gibi meziyetlerin kombinasyonuna sahipti ve rakiplere korku salıyordu! İtalya futbolunun zirvede olduğu son dönemde ligin en iyi oyuncularından olan Brezilyalı, birçok otoriteye göre dünyanın en iyisi olabilecek yetenekteydi. PES 06'da şut gücü 99 olan Adriano'nun bu özelliğiyle ilgili olarak "Oyun şirketinin sahibinin en sevdiği oyuncu olduğu için" gibi rivayetler ortaya atılsa da oyundaki karakteri aslında oldukça gerçekçiydi. Şu anda 40 yaşında olan Brezilyalının üst düzeyde bir profesyonellik anlayışı olmadığı ortada. Şu sıralarda Rio de Janeiro'nun kalburüstü mahallelerinden biri olan Barra da Tijuca'daki evinde genelde ailesiyle vakit geçiriyor. Rio'nun kuzeyindeki favelada birlikte büyüdüğü arkadaşları da eksik olmuyor. Eski mahallesine gittiğinde ise çocuklara hamburger dağıtınca yüzünde gülümsemeler oluşuyor.

Yakın arkadaşları Adriano'nun futboldan hala kopmadığını, profesyonel düzeye geri dönmek istediğini söylese de Brezilyalı yıldızın kredisi, istediği düzeydeki kulüpler açısından bitmiş durumda. Eskisi gibi parti yapmayı bırakmış görünse de sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarda görünen göbeği, özlediği yeşil sahalara dönmesi önünde oldukça büyük bir engel... Tüm bunlara rağmen Adriano bir dönem futbolun zirvesine öyle damga vurdu ki İtalyan medyası na 'L'Imperatore' yani 'İmparator' lakabını taktı. Bu lakap, futbolseverler tarafından da benimsendi. Hiç özenli davranmadığı saha dışı hayatına rağmen bir olay var ki onu Ronaldo'nun varisliğinden topa vurmakta bile zorlanan bir adama çevirdi...

25 Temmuz 2004'te Lima'da Brezilya ile Arjantin, Copa America finalinde karşı karşıya geliyordu. Arjantin kupaya uzanacakken duraklama dakikalarında sahne alan Adriano, skoru 2-2'ye getirdi. Brezilya, Arjantin'i seri penaltı atışlarında devirirken Adriano, ülkesinde belki de ilk defa spot ışıkları altındaydı. Maçın ardından mikrofonların yöneltildiği Adriano "Bu şampiyonluğu babama armağan ediyorum" diyordu. "O hayatımdaki en yakın arkadaşım. Onsuz bir hiçim" Adriano'nun babası Almir, oğlunun Peru'da kahraman ilan edildiği andan 9 gün sonra kalp krizi geçirerek 45 yaşında hayatını kaybetti. Bu da 22 yaşındaki yıldızın hayatını sarsıcı bir şekilde değiştirdi. "Adriano, sürekli olarak kendisini çeki düzene sokması için babasına ihtiyaç duyan biriydi" diyor Inter efsanesi Javier Zanetti. "Brezilya'dan bir telefon geldi ve babasının öldüğü söylendi. Onun ağladığını gördüm"

Arjantinli yıldız, Adriano'nun o an değiştiğinin farkına varanlardan biriydi. "O gün Inter Başkanı Massimo Moratti ile konuştuk" diyor Zanetti. "O günden sonra onu kardeş gibi kollamaya, her zaman destek olmama karar verdik" 1995'te Fenerbahçe'yi de çalıştıran dönemin Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Alberto Parreira, final maçının ardından Adriano'nun performansı karşısındaki şaşkınlığını gizleyemiyordu. "Futbol tarihini değiştirebilir" diyordu deneyimli çalıştırıcı. "Önümüzdeki üç Dünya Kupası'nda oynayacağına, onlara da damga vuracağına şüphe yok!" Adriano'nun kariyeri o finalden sonra ters istikamette devam edecekti ancak bundan henüz kimsenin haberi yoktu. Adriano sahada eskisi kadar kutlama yapamayacaktı çünkü hemen hemen her gece parti verecekti! Antrenmanlara kadar uyumayacaktı! "O dönemler sadece içince mutlu olduğumu hissediyordum" diyordu Brezilyalı yıldız 2017'de verdiği röportajda. "İçince mutlu olabiliyordum, sadece içince uyuyabiliyordum. Roberto Mancini bir gün mesaj atmıştı ve ben geceden kalmaydım. Antrenmana gittiğimde geç kalmamdan korktum. Hiç uyumamıştım ve hala sarhoştum..."

"Tesisteki sağlık departmanında uyuyakalmış ve antrenmana çıkmamışım. Kulüp gazetecilere kas ağrılarımın olduğunu söylemiş" Anlattığı bu olay, sadece bir kez de yaşanmamıştı. "Gollerden sonra gökyüzüne bakar ve gollerini ona armağan ederdi" diyordu Zanetti. "Babasının ölümünü aldığı telefondan sonraysa her şey değişti" Takım arkadaşları, Brezilyalıya o telefondan sonra hiç olmadığı kadar ilgi gösteriyordu. "Ivan Cordoba bir gece boyunca Adriano'ya onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu anlatmaya çalıştı" diyordu Zanetti. "Ona 'Adri, Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in karışımısın. Tarihin en iyi futbolcusu olabileceğinin farkında mısın?' diye sordu. Ancak onu depresyondan çıkarmayı başaramadık" Adriano, kariyerini yeniden zirveye çıkarma fırsatını 2 yıl sonra elde etti. Brezilya 2006 Dünya Kupası'nın en büyük favorisiydi. Ronaldo, Ronaldinho, Emerson, Roberto Carlos, Cafu omurgasına Robinho, Kaka ve Adriano gibi harika genç yetenekler eklenmişti. Ancak 24 yaşındaki yıldız, olayın ciddiyetinin pek farkında değildi. "Almanya'ya gitmeden birkaç gün önce Quebra Mar'da içiyorduk" diyor Adriano'nun çocukluk arkadaşı. "Didico'nun -Adriano'nun mahallesindeki lakabı- Almanya'da gol kralı olmasını bekliyorduk. Dünya Kupası'nı kazanarak büyüdüğümüz favelaya getirecekti" İşler ise bekledikleri gibi ilerlemedi.

Brezilya, Hırvatistan, Avustralya ve Japonya'nın olduğu grubu 3 galibiyetle tamamlarken son 16 turunda da Gana'yı 3-0 mağlup etti. Adriano bu 4 maçta 2 gol atarken çeyrek finaldeki Fransa maçında yedek kaldı. Fransa, 57. dakikada Henry'nin attığı golle turu atlarken oyuna 63. dakikada giren Adriano gol atmayı başaramadı. 24 yaşındaki Adriano hem milli takımı hem de kulüp kariyerinde 200'e yakın maça çıkmıştı. 2006, sonun başlangıcı oldu. Adriano 2006-07 sezonunda Inter'de sadece 6 gol atarken 2007-08 sezonuna da düşük performansla başladı. Onun hava değişimine ihtiyacı olduğunu düşünen Moratti, Adriano'yu Brezilya'ya gönderme kararı aldı. Sao Paulo, Brezilyalı yıldızı ücretsiz olarak kiraladı. Ülkesine dönmesinin ardından çıkışa geçmesi beklenen Adriano, ilk iç saha maçında 2 gol atarak tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Sonrası mı? Yeni başlangıç, aynı hikaye... Adriano'nun düşüşü sürdü. Santoslu savunmacı Domingos'a kafa atmasının ardından kırmızı kart gördü, ardından antrenmana geç kalmasını görüntüleyen bir fotomuhabirle kapıştı. 2009'da Inter'den yine Brezilya'ya döndüğünde bir nebze toparlanır gibi oldu. Flamengo'nun 17 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta attığı 19 golle katkı sağladı ve Roma, Adriano'nun 'Eski günlerine döndüğü' umuduyla onu Temmuz 2010'da kadrosuna kattı. Ancak başkent temsilcisinde geçen 7 ayda sadece 8 maçta forma giyebildi.

Adriano, Kasım 2011'de Corintians'a transfer olurken 'Ronaldo'nun varisi' olarak sahalara damga vurması bekleniyordu ancak bu kez de aşil tendonunda yaşadığı sakatlık kariyerini sekteye uğrattı. İyileşmesinin ardından ise hemen hemen her gece düzenlediği partiler... Alemao lakaplı arkadaşı Adriano'nun uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanlıyor. "Adriano genelde bira içerdi" diyor arkadaşı. "Alkol onun için yeterliydi. Partilerinde her türlü içki ve birçok kadın olurdu. Eski performansını sergileyemediği düşüncesi onu sürekli depresyona soktu. Ardından kilo almaya başladı" "Partileri dairesinde düzenlerdi Corinthians sürekli gözcü dikerdi. Bazen de gece kulübüne giderdik. Bir sabah kulüp evine masaj yapması için fizyoterapist göndermişti ancak biz hala geceden kalmaydık" 6 aylık sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Adriano, ilk golünü Atletico Mineiro maçının uzatma dakikalarında attı. Bu gol de kazanılan şampiyonlukta pay sahibi oldu. Güzel günler ise şok bir suçlamayla son buldu.