Af yasası çıkacak mı? Af yasasında son durum ne? soruları, binlerce tutuklu ve tutuklu yakını tarafından soruluyor. Yargı paketi olarak değil ayrı bir çalışma olarak değerlendirilen af yasası ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilmişti. Peki af yasası ile ilgili son çalışmalar neler? İkinci yargı paketi neler içeriyor? Paketten neler beklenmeli? Paket ne zaman Meclis'e gelir?

AF YASASINDA SON DURUM NE? MHP AF YASASI TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ!

MHP kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen kanun teklifini geri çekti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bahçeli bu gelişmeyi "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." diye açıkladı. Bahçeli'nin "AK Parti ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir." cümlesi ise kafalarda, "MHP paketten desteğini çekti mi?" sorusuna neden oldu.

CHPLİ ÖZEL: "DEVLET BAHÇELİ AFFI RAFA KALDIRIYOR"

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ceza infaz indirimi yasa teklifini rafa kaldırdığını" belirttiğini, satır arası sitemlerinden bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırıldığının anlaşıldığını söyledi.

Bahçeli'nin, AK Parti'ye değme koalisyon ortaklarından fazla destek verdiğini, ne istedilerse yaptığını ancak af talebinin yerine getirilmemesine kırıldığını savunan Özel, affın önce toplumsal mutabakat gerektirdiğini ifade etti.

Özel, "Kulislerde Erdoğan'ın uyuşturucuya ilişkin suçları kapsam dışı bırakmasının MHP'nin o suçlara af getirme yaklaşımıyla çelişmesinin iki partinin arasını gerdiği söyleniyor. Affı Devlet Bahçeli rafa kaldırıyor. Böyle demekle sorun kolay çözülmüyor. İnsanların duyguları istismar edilmiş ve bir beklenti ortaya çıkmış ama o beklenti yerine gelmezken ittifak ortağına sitemli cümleler kuruluyor." diye konuştu.

MHP tarafından iktidara denge ve denetleme görevini yapacağı yönünde açıklamalar yapıldığını anımsatan Özel, "Sözünüzü unutmadıysanız Sayın Bahçeli, EYT'liler çözüm bekliyor. Sizinle birlikte davranabilecek ve sayıyı yasayı çıkaracak noktaya getiren 3 tane daha siyasi parti var. Sözünüzü tutacaksanız meydan sizin, Meclis sizin. Gelin, hep beraber sözünüzü tutalım. Af konusunda sözünüzü tutacaksanız ilgili Komisyonu önce toplantıya çağırın. Komisyon toplansın, afsa af, infaz rejimiyse infaz rejimi." sözlerini sarf etti.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketi için ise gözler Meclis'te.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.