AFAD ihtiyaç listesi paylaştı! Deprem bölgesine ne gönderilir?

Türkiye 6 Şubat sabahına 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi ile uyandı. Bu büyük depremin ardından Kahramanmaraş öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Deprem bölgelerine yardım çağrıları sürerken vatandaşlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. İşte AFAD ihtiyaç listesi...