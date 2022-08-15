AFAD Başkanlığı’na kurulacak bir merkezden ülkemizdeki GSM Operatörlerinin sağlayacağı Cell Broadcast (hücresel yayın sistemi) Yöntemiyle, 112. kanaldan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum haberlerinin sirenlerin duyuru sahası dışındaki tehlike bölgelerinde yaşayan halkın cep telefonlarına mesaj gönderilmesi hedeflenmiştir.



AFAD Başkanlığı’na kurulacak olan sistem merkezinden tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortam üzerinden bağlantı sağlanacaktır.