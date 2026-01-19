DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.35'e kadar büyüklükleri 0.9 ile 2.4 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.