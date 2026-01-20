Habertürk
Habertürk
        AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ || 20 Ocak 2026 son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD/Kandilli bugünkü son depremler listesi 20 Ocak 2026: Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son dakika depremler listesi 20 Ocak 2026 Salı günü bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olarak adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Bu sebeple ülkemizde gün içinde farklı büyüklüklerde sık sık sarsıntı oluyor. Meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, en son yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve saati gibi detaylar için 20 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli bugünkü son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:06
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, 20 Ocak 2026 Salı günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. Türkiye’de meydana gelen son depremler, anlık olarak güncellenen resmi listeler üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 20 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile bugünkü deprem kayıtlarına dair tüm detaylar...

        2

        AKDENİZ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:59'da Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı, 7.68 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        ŞIRNAK DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:48'de Irak - Simele, Duhok merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Şırnak'ın Silopi ilçesine 47.09 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
