Kanal D ekranlarında sezon başından beri her hafta reyting rekorları kıran Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan Afara adında bir eğlence programı sunmaya hazırlanıyor. Afara'nın sunucusu oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın hayatı, TV şovları ve dizileri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik...

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Uğur Aslan aynı zamanda müzisyen kimliği ile de tanınıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğan Uğur Aslan ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro Bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile tamamlayan Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı.

Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı. Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir.

UĞUR ASLAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.

UĞUR ASLAN DİZİLERİ

2021-günümüz - Yargı - Eren Duman

2020 - Çukur - Emir Varol

2019 - Kuruluş Osman - Nizamettin

2017 - Siyah Beyaz Aşk - Cem Komiser

2017-2018 - Kara Sevda - Zehir

2014 -2015 - Karadayı

2013 - Kayıp

2010-2012 - Yer Gök Aşk

2009 - Aile Reisi

2008 - Derdest

2005 - Gümüş

2005 - Ofis İşi

2005 - Kale İçi