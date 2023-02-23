Afet projelerine özel program başlattı

AA

Teknopark İstanbul, Türkiye'nin afetlere teknolojik olarak hazırlıklı olabilmesi amacıyla Helpcube hızlandırma programına start verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Helpcube ile acil durumlara, afet öncesi, anı ve sonrasını kapsayan süreçlere yönelik teknoloji çözümleri içeren projeleri olan girişimlerin büyüyebilmesine yönelik destekler ve yol haritası sunulacak.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation tarafından yürütülecek program, proje fikrini doğrulamış, ürün çıkarma aşamasındaki ya da projesini ürüne dönüştürmüş girişimcilerin eğitim, alan tahsisi, teknik imkan, mentorluk, stratejik çözüm ortakları, partner firma görüşmeleri ve demo day etkinlikleri ile büyüyüp ölçeklenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, programda girişimcilere afet ve acil durumlar ile girişimcilik ekosistemi özelinde eğitimler verilecek. Ayrıca, programda yer alan stratejik partnerler ve çözüm ortakları vasıtasıyla girişimcilerin projelerine yönelik birebir destekler sağlanacak.

Program kapsamında girişimcilere sağlanacak diğer destekler ise, çalışma alanları, teknik ve dikey mentorluk, girişim analizi ve teknik analizler, akademik ve teknik danışmanlıklar, etkinlikler, montaj ve elektronik atölyesi kullanımı, ıslak/kuru laboratuvar ve temiz oda kullanımı, Teknopark İstanbul firmaları ile eşleştirme çalışmalar, yatırımcı buluşmaları, TTO destekleri, teknopark vergi ve avantajları, sunum hazırlama ve demo day olarak açıklanıyor.