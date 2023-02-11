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Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir? Afetzede hak sahipliği nasıl ve nereden yapılır?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Binlerce vatandaşımızın etkilendiği depremle ilgili son olarak Afetzede Hak Sahipliği açıklaması geldi. İşte, Afetzede Hak Sahipliğine ilişkin bilinmesi gerekenler...

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  • Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir? Afetzede hak sahipliği nasıl ve nereden yapılır?

    Afetzede hak sahipliği günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. İşte, binlerce afetzede vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin ayrıntılar...
  • Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir? Afetzede hak sahipliği nasıl ve nereden yapılır?

    Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir?

    Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.
  • Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir? Afetzede hak sahipliği nasıl ve nereden yapılır?

    Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Afetzede Hak Sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Açılan ekran AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden yararlanılabilir.
  • Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir? Afetzede hak sahipliği nasıl ve nereden yapılır?

    Kimler Afetzede Hak Sahipliği alabilir?

    Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar
  • Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir? Afetzede hak sahipliği nasıl ve nereden yapılır?

    İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

    Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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