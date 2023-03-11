Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

Memleketinde sağlam kalan tablolarını da kente getirmeyi arzuladığını ve Nevşehir'de resim sergisi açmak istediğini belirten Hamiş, "Evim de kiraladığım atölye de ağır hasarlı. Atölye sahibi bana müjdeli bir haber verdi. Tüm resimler yerinde duruyormuş. Sadece almış olduğum ödüllerin cam olanları kırılmış. Gidip onları da getireceğim, burada sergi açmayı düşünüyorum" diye konuştu.