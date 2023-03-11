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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Afşin ilçesinde yakalanan ve Nevşehir'de hayata tutunmaya çalışan 65 yaşındaki ressam Mustafa Hamiş, yaşadığı acıları yansıtmak için palet, fırça ve tuvaline sarıldı

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AA
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Depremlerde ağır hasarlı evini ve hatıralarını geride bırakarak Nevşehir Öğretmenevi'ne yerleşen emekli memur ressam Mustafa Hamiş, yaşadığı acıları 35 yıldır sevdalısı olduğu tuvale döküyor.
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    AA'nın haberine göre yaklaşık bir aydır ailesiyle misafir edildiği öğretmenevi yetkililerine ilettiği talep üzerine Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi'nin atölyesinde çalışma imkanı bulan Hamiş, manzara resimlerini yağlı boya ile deprem sonrasında şahit olduklarını karakalemle çiziyor.
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Hamiş, bazı yakınlarını kaybettiği depremde yaşadığı travmayı unutamadığını, rahatlamak için yeniden resme yöneldiğini belirtti.

    Afşin ilçesindeki atölyesinde son yıllarını resme ayırdığını, çok sayıda tablosunu evinde bırakarak Nevşehir'e geldiğini aktaran Hamiş, kendisine destek veren Nevşehir Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti.
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat gecesi de resimle meşgul olduğunu, dinlenmek için yatağına geçtiği sırada sarsıntı olduğunu anlatan Hamiş, şöyle konuştu:
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    "Gece yazılar yazdım, resimle ilgili çalışmalar yaptım. Somyaya uzanınca ansızın deprem oldu, duvarlar birbirine girdi ve ne yapacağımızı şaşırdık. Dışarıya kaçtık, ayağımızda ayakkabı yok, üstümüzde kazak yok. Bir taraftan kar yağıyor ve hava çok soğuktu. Babamın tek katlı evi vardı, oraya gittik. Öğle vakti yeniden deprem olunca toz bulutu ilçeyi kapladı. Çocuklara 'burada durmayalım' dedim.
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Yola çıktık, normalde yarım saatte vardığımız Göksun'a 4 saatte ulaştık. Yollarda arabaları geçebilmek mucizeydi. Buradaki insanlar bizlere kucak açtı. Çorabını çıkarıp bize verenler oldu. Hiç unutmam, Nevşehir'de çarşıda yürürken bir adam sırtındaki ceketi çıkarıp bana verdi. O ceketi saklıyorum, 'Ölünce bu ceketi tabutumun üzerine koyun' diye vasiyet ettim.
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Depremde dayım ve ailesinden 8 kişi enkaz altıda kalıp öldü. O acıları da yaşadık. Resme içimi döküyorum. Bir nebze olsun beni ferahlatıyor. Güzel bir duygu resim yapmak. Dertlerimi de depremde yaşadıklarımızı da tuvale dökeceğim."
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    NEVŞEHİR'DE RESİM SERGİSİ AÇMAYI PLANLIYOR

    Lise yıllarından beri ilgi duyduğu resme ömrünün yarısını verdiğini dile getiren Hamiş, fırça ve tuvali hayatından çıkaramayacağını kaydetti.

     
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Memleketinde sağlam kalan tablolarını da kente getirmeyi arzuladığını ve Nevşehir'de resim sergisi açmak istediğini belirten Hamiş, "Evim de kiraladığım atölye de ağır hasarlı. Atölye sahibi bana müjdeli bir haber verdi. Tüm resimler yerinde duruyormuş. Sadece almış olduğum ödüllerin cam olanları kırılmış. Gidip onları da getireceğim, burada sergi açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

     
  • Afetzede ressam depremde yaşadıklarını da tuvale döküyor

    Hamiş, depremin ardından yeni bir hayata başladıklarını, devletin depremzedeler için tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, geleceğe umutla baktıklarını sözlerine ekledi.

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