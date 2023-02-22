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Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak, başvurular e-Devlet'ten!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından, afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu ve şartları gündeme geldi. Depremzedelere yapılacak 10 bin TL yardımın yanı sıra taşınma yardımı olarak da 15 bin TL ödenecek. Konutu yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan ailelere 12 ay boyunca yardım ödemesi yapılacak. Ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 2 bin TL kira yardımı ödenecek. İşte, Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru detayları...

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  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 11 ilde hasara yol açan depremin ardından Afetzedelere taşınma ve barınma yardımları yapılacak. Bir yıl boyunca kiracılara 24 bin TL ve ev sahiplerine 60 bin TL kira yardımı yapılacak. Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. İşte, depremzede barınma desteği başvurusu ve şartları hakkında merak edilenler...
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem taşınma desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.

    Konuyla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından açıklanması ön görülüyor.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    DEPREMİN ETKİLENDİĞİ 11 İL

    Afet bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay olarak açıklanmıştı.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

    Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

    Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.
  • Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? Depremzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?

    KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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