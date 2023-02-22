Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 11 ilde hasara yol açan depremin ardından Afetzedelere taşınma ve barınma yardımları yapılacak. Bir yıl boyunca kiracılara 24 bin TL ve ev sahiplerine 60 bin TL kira yardımı yapılacak. Afetzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. İşte, depremzede barınma desteği başvurusu ve şartları hakkında merak edilenler...