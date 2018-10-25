İstanbul Bağcılar'daki Bağlar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, arkadaşları tarafından demir çubuklarla feci şekilde dövülen Afganistan uyruklu genç olay yerinden kaçtıktan sonra bir iş yerinin önüne geldiği sırada yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yunus polisleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.

POLİSLER, YARALI GENCİ YALNIZ BIRAKMADI

İHA'da yer alan habere göre vücudunda hissettiği acılar dakikalar geçtikçe ağırlaşan genci olay yerinde bulunan polis memurları bir an olsun yalnız bırakmadı. Polislerden biri sürekli olarak yaralı gencin yüzünü yıkayıp onunla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken diğer polis memuru da sürekli olarak sağlık ekipleri ile irtibat kurmaya çalıştı.

YARALI GENÇ ŞUURUNU KAYBEDİYORDU

Yaralı gencin durumunun ağırlaştığını fark eden polis memuru talihsiz gence "Sakın gözlerini kapatma" diyerek bilincini açık tutmaya çalıştı. Yaşanan bu anlarda polis ekipleri vatandaşlardan büyük takdir aldı. Polis ekipleri yaralı gencin ambulansa taşınana kadar yanından ayrılmadı. Ambulansa alınan genç sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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