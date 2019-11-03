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HaberlerDünya

Afganistan'da patlama: 7 ölü

AA

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi

Afganistan'da patlama

Paktika Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şah Mahmud Aryen, basına yaptığı açıklamada, Paktika'nın Sarhavza ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

AA'nın haberine göre; patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, hayatını kaybedenlerden dördünün aynı aileden olduğunu söyledi.

Aryen, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini ifade etti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetmişti.

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