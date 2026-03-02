Canlı
        Afganistan: Gerilime derhal son verilmeli | Dış Haberler

        Afganistan: Gerilime derhal son verilmeli

        Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarını kınayarak gerilime derhal son verilmesi ve diplomatik kanallara dönülmesi çağrısında bulundu

        Giriş: 02.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Afganistan: Gerilime derhal son verilmeli

        Tolo News'in haberine göre, Muttaki, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

        Muttaki, görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığını kınadığını ve ulusal egemenlik ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri reddettiğini belirtti.

        ABD ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye dileğinde bulunan Muttaki, gerilime derhal son verilmesi ve diplomatik kanallara dönülmesi çağrısı yaptı.

        Erakçi'nin de görüşmede Afganistan yönetiminin İran'a yönelik tutumunu takdir ettiği belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada

        GAZİOSMANPAŞA'da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. (DHA)

