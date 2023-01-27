2018'den bu yana kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu yaklaşık 4 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Balıkesirli olan Saraçoğlu, ayrılığın ardından Edremit'e gitti.