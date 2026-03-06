Afrika basınında Cherif'e övgü: Geleceği hayli parlak görünüyor!
Devre arasında Fransız kulübü Angers'den Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif son iki maçta gösterdiği performansla övgüleri almaya başladı. Afrika basını ise Cherif'in performansına yer verdi
Giriş: 06.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin devre arasında 22+3 milyon euroya kadrosuna kattığı 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Gine asıllı Fransız futbolcu için Afrika basınından övgü dolu haberler geldi.
Guinefoot adlı sitede, "Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilecek. Geleceği hayli parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve özgüvenli bir oyuncu." ifadelerine yer verildi.