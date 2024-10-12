Afrika'da yaban hayatı popülasyonu son 50 yılda yüzde 76 azaldı

WWF Kenya tarafından yayımlanan Yaşayan Gezegen Raporu'nda, Afrika'daki yaban hayatına dikkat çekildi.

Raporda, kıta genelindeki gelişmelerden yaban hayatının olumsuz etkilendiği ve son 50 yılda yaban hayatı popülasyonunun yüzde 76 azaldığı belirtildi.

Yaban hayatı popülasyonunun azalmasında farklı nedenler gösterilirken kuraklık, yaşam alanlarının azalması ya da bozulması, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler, hastalıklar ve aşırı sömürü yaban hayatını olumsuz etkileyen koşullar arasında sıralandı.

Raporda, "Bu endişe verici durum, Afrika'nın doğal ekosistemlerini ve bunlara bağlı geçim kaynaklarını korumak için dönüştürücü eylemlere acil ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor" ifadesi kullanıldı.